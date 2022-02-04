Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе высказался о судействе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Слова Сихарулидзе цитирует «Чемпионат«.

«Мишина и Галлямов катались просто блестяще, не допустили ни одной ошибки. Соперники из Китая катались ничуть не хуже – именно поэтому результат такой близкий», — отметил эксперт, добавив, что 19 сотых — это мизерный отрыв, в в такой ситуации дома и стены помогают.

«После короткой программы вообще не имеет смысла говорить о предвзятом судействе. В любом случае оценки уже выставлены, и разговоры ничего не изменят», — сказал Сихарулидзе, добавив, что он рад замечательному катанию, которое показали Мишина и Галлямов, а в самом турнире борьба только начинается.