Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, когда она прибудет в Пекин на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Слова Вяльбе цитирует портал «Матч ТВ«.

«На 7 февраля куплен билет в Пекин, состояние уже лучше, надеюсь, что вылечу. У меня были проблемы с давлением», — сказала президент ФЛГР. Ранее отъезд Вяльбе в Китай был отложен из-за проблем со здоровьем, врачи не разрешали ей лететь.

Отметим, на Зимней Олимпиаде в Пекине Вяльбе будет находиться в составе делегации FIS, а не в составе ФЛГР: по словам самой Вяльбе, она освободила аккредитацию для более нужных команде людей.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля, соревнования лыжников стартуют завтра, 5 февраля, женским скиатлоном.