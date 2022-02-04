Россия в седьмой раз в истории вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. В сегодняшней встрече 1/2 финала против Украины подопечные Сергея Скоровича победили со счётом 3:2.

Россия выиграла чемпионат Европы один раз в истории — в 1999 году, обыграв в финале Испанию (3:3, пенальти 4:2). Пять раз россияне уступали в решающей игре: в 2005 (1:2 с Испанией), 2012 (1:3 с Испанией), 2014 (1:3 с Италией) и 2016 (3:7 с Испанией).

Соперник России определится в полуфинальном матче Испания — Португалия. Четыре года назад эти команды встречались в финале чемпионата Европы, и тогда Португалия выиграла 3:2.

Испания, помимо поражений от России в 1999 и Португалии в 2018, одержала семь побед в финалах: 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 и 2016 году.

Финальный матч состоится 6 февраля, начало — в 17:30 по Москве.