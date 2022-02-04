Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказала мнение о лидере женской сборной России в текущем сезоне Кристине Резцовой.

Слова Ишмуратовой цитирует портал Metaratings.

По мнению экс-биатлонистки, у Резцовой хорошая генетика и от мамы и от папы, при этом у нее взрывной характер. «Загорается моментально как искорка. Мне в ней нравится, что она всегда идет ва-банк и не боится экспериментировать, чем отличается от многих девчонок. Я была такая же», — сказала Ишмуратова.

Также Ишмуратова отметила, что в команде биатлонистки боялись сделать или попробовать что-то не то, а Резцова не имеет такого страха — поэтому иногда у нее получается.

Напомним, завтра, 5 февраля, Кристина Резцова выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.