Это был огонь! Болельщики со стажем помнят эмоциональную зарубу России и Украины в матче за третье место чемпионата мира-1996. Удивительно, что 26 лет спустя, сойдясь друг с другом в совсем других условиях, как внешних, так и внутренних, команды выдали очень похожую по содержанию игру.

Это был первый матч наших мини-футбольных сборных с 2008 года и самый статусный за всю историю: игра определяла участника финальной игры.

Россия перед игрой лишилась двух ведущих футболистов: Робиньо получил повреждение, а Артём Антошкин пропускал встречу из-за перебора карточек.

Наша команда начала с места в карьер. Антон Соколов дальним ударом исхитрился пробить оборону соперников. Мяч срикошетил и влетел в сетку Кирилла Ципуна.

Россияне продолжили контролировать ход матча и вынуждали соперников регулярно фолить.

К десятой минуте у Украины было уже пять фолов, а на 15-й Россия повела 2:0. Дмитрий Путилов навесил в штрафную, Андрей Афанасьев пробил в перекладину головой, а затем успел на добивание.

Комфортный счёт держался недолго. Украина сняла вратаря, и в большинстве всего через минуту после пропущенного гола Евгений Серый эффектно пробил в дальний угол. Это был первый удар жовто-блакитных в створ ворот.

В начале второго тайма Даниил Давыдов едва не вернул гандикап в два мяча, но не попал в пустой угол. А на 30-й минуте случился гол-шедевр. Нандо забросил мяч в штрафную, а Артём Ниязов в падении через себя поразил ворота соперников.

Украина снова выпустила пятого полевого игрока, и Даниил Абакшин через четыре минуты вернул интригу в матч. До конца встречи оставалось пять минут, и Россию ждала валидольная концовка. Украина атаковала по всем фронтам и практически добилась своего.

В самом конце второго тайма Дмитрий Путилов неудачно выбил мяч, Украина пошла в контратаку и заработала на 39-й минуте пенальти.

В этот момент атмосфера была настолько густая, что хоть ножом режь. У фанатов замерло сердце. К мячу подошёл капитан украинцев Пётр Шотурма. Удар – и Дмитрий Путилов ногами отражает шестиметровый удар, напомнив фанатам о подвиге Игоря Акинфеева в матче ЧМ-2018 по большому футболу против Испании.

3:2 – есть седьмой финал для нашей сборной! Драматичнейшая игра, прошедшая в настоящей спортивной борьбе и с уважением к сопернику.

Кто бы ни попался России в финале, нашей команде будет очень непросто. Испания – семикратный чемпион Европы (это при одиннадцати розыгрышах турнира). Португалия – действующий обладатель трофея.

Свою единственную победу на чемпионате Европы сборная России одержала в 1999 году, как раз обыграв в финале Испанию. Ждём повторения?