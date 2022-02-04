Продюсер ледовых шоу Ари Закарян высказался о выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Слова Закаряна цитирует портал Metaratings.ru.

Эксперт отметил, что прокат первого спортсмена задает тон остальным выступлениям.

«После Марка все почувствовали себя уверенно, так же, как в 2014 году в Сочи после выхода Плющенко. И Кондратюка, который не обломался и не испугался, можно назвать героем первого дня», — отметил Закарян, добавив, что даже с таким выступлением Марку будет сложно попасть в топ-3 в личном турнире.

По словам Закаряна, лидеры — Нейтан Чен, Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма сейчас находятся на другом уровне, однако дорогого стоит тотф акт, что Кондратюк стабильно катается на соревнованиях на протяжении двух лет.