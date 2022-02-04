Продюсер ледовых шоу Ари Закарян высказал мнение о том, сможет ли сборная России по фигурному катанию выиграть олимпийский командный турнир.

Слова Закаряна цитирует портал Metaratings.

«Я думаю, что в любом случае Россия выиграет золотые медали «командника». Должно произойти что-то необычное, чтобы мы проиграли», — отметил Закарян, добавив, что судейство на турнире на данный момент более-менее ровное.

По словам Закаряна, каких-то вопиющих моментов, чтобы «убирали фигуристов», пока нет. «Можно было бы поставить Мишину и Галлямова на первое место, но это всё-таки Китай, а спорт у нас субъективный, поэтому не стоит акцентировать на этом внимание», — отметил специалист.

После первого соревновательного дня Россия идет на втором месте с результатом в 26 очков.