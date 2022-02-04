Петербургский «Зенит» сделал предложение украинскому защитнику Ярославу Ракицкому по новому контракту.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Как стало известно СМИ, украинцу предложили подписать новое соглашение на срок в два года, но с понижением текущей зарплаты.

Сообщается, что Ракицкий пока не принял решение, остаётся вероятность того, что он покинет клуб летом как свободный агент. Ранее представители Ракицкого заявляли, что «Зенит» не ведёт с игроком переговоры о новом соглашении.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешёл в петербургский «Зенит» зимой 2019 года, за это время он провёл 107 матчей за клуб и успел стать трёхкратным чемпионом России по футболу.