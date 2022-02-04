Главные новости дня из спортивного мира за 4 февраля — в подборке от NVsport:

Зимние Олимпийские игры в Пекине были официально открыты

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине были официально открыты. С приветственным словом на церемонии открытия игр выступил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, а также руководитель оргкомитета Игр. Генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил Игры открытыми.

Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро-2022 по мини-футболу

Мужская сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года в Нидерландах. Игра прошла на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.

Чен выиграл короткую программу командника на Олимпиаде, Кондратюк — третий

Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен выиграл короткую программу в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Представитель России Марк Кондратюк занял третье место и принес в копилку сборной России 8 баллов.

Синицина и Кацалапов проиграли паре из США в ритм-танце командного турнира Олимпиады

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы уступили только танцевальной паре из США — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Мишина и Галлямов уступили китайцам в КП командного турнира фигуристов на Олимпиаде

Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпиады, установив мировой рекорд. Судьи оценили их прокат в 82,83 балла. Действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми, уступив китайцам лишь 0,19 балла.

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в женском турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швейцарии в рамках группового этапа олимпийского турнира. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу россиянок.

Российский лыжник Устюгов пропустит скиатлон на Олмпиаде из-за проблем со спиной

Тренер сборной России по биатлону Маркус Крамер рассказал, что Сергей Устюгов пропустит скиатлон на зимних Олимпийских играх в Пекине. Крамер заявил, что у Сергея Устюгова снова появились проблемы со спиной. Его решили поберечь для спринта, эстафеты и других гонок.