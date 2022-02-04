Сборная Португалии по мини-футболу обыграла команду Испании и вышла в финал чемпионата Европы 2022 года.

Игра прошла на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме и завершилась со счётом

В составе сборной Испании в первом тайме смогли отличиться Рауль Гомес (уже на 17-й секунде игры) и Чино, голевыми передачами отметились Серхио Лосано и Мигель Мельядо.

В втором тайме Португалия нивелировала отставание благодаря мячам Бруну Коэлью и Зикки. За полторы минуты до конца матча Зикки оформил дубль, его гол и вывел команду Португалии в финал.

В решающем матче за трофей португальские футболисты сразятся со сборной России, которая чуть ранее обыграла Украину.

Финал чемпионата Европы по мини-футболу пройдёт в воскресенье, 6 февраля. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.