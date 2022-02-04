Российские фигуристы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Информацию о вылете пары сообщил отец Ивана Букина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Андрей Букин в эфире телеканала «Россия».

«Они полетят в Пекин 6 февраля. Саша и Ваня сейчас в Новогорске готовятся к Олимпиаде по индивидуальному плану», — сообщил Букин-старший.

Отметим, ранее Степанова и Букин пропускали общий сбор национальной команды в Красноярске. Пара не успеет принять участие в командном турнире, поскольку медали будут разыграны 7 февраля.

Турнир танцевальных пар на Олимпийских играх в Пекине стартует 12 февраля, медали будут разыграны 14 февраля.