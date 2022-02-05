На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 5 февраля, пройдут первые соревнования среди лыжниц — женский скиатлон на 15 км.

Старт гонки назначен на 10:45 по мск. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть в эфире телеканала «Россия-1» здесь.

Сборную России (или команду Олимпийского комитета России) в этой гонке представят четыре лыжницы.

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под девятым номером. Юлия Ступак уйдет на дистанцию под 15-м номером, Анастасия Рыгалина получила 20-й номер.

Третий стартовый номер у одной из фавориток гонки — Терезы Йохауг из Норвегии. Под вторым будет стартовать шведка Фрида Карлссон. В общей заявке значатся имена 65 спортсменок.