На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 5 февраля, стартуют соревнования по биатлону. В 12:00 по московскому времени на трассе биатлонного комплекса я Яньцине начнётся смешанная эстафета.

Прямую трансляцию гонки будет осуществлять Первый канал.

На первом этапе за сборную России побежит Ульяна Нигматуллина, она передаст эстафету Кристине Резцовой. Третий этап был отдан Александру Логинову, четвертый, финишный — Эдуарду Латыпову несмотря на то, что он не так давно переболел коронавирусом и долгое время тренировался в ограниченном режиме.

Норвежцы получили первый стартовый номер. На первом этапе побежит Марте Ройселанн. Она передаст эстафету Тирил Экхофф. Третьим стартует Тарьей Бё, а финишный этап побежит Йоханнес Бё.