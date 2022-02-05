Сборная России по шорт-треку выбрала состав на смешанную эстафету в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Информацию о составе сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.

В состав сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.

Отметим, именно в этой дисциплине в шорт-треке будет разыгран первый комплект медалей на Олимпийских играх в Пекине. Смешанная эстафета в шорт-треке ранее не проводилась в рамках Олимпиад, в программу Игр она попала впервые.

Старт эстафеты будет дан сегодня, 5 февраля, в 16:26 по московскому времени в столичном дворце спорта (в этой локации также проводятся соревнования по фигурному катанию).