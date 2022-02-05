Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели прогоны короткой программы на официальной тренировке в рамках Олимпиады в Пекине.

Информацию о прогонах сообщает портал «Спорт-Экспресс«.

Анна Щербакова чисто прыгнула тройной флип, а также сделала каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, на котором споткнулась.

Камила Валиева провела полностью чистый прогон, сделав тройной аксель, тройной флип, а также тройной лутц и два тройных тулупа.

Александра Трусова ошиблась на исполнении тройного акселя в начале программы, но чисто сделала все остальные прыжки.

Напомним, завтра на Олимпиаде продолжатся командные соревнования, Валиева будет катать короткую программу у женщин.