Прокат российского фигуриста-одиночника, чемпиона Европы Марка Кондратюка более суток находится в топе трендов видеохостинга YouTube.

За день прокат Кондратюка набрал более 270 тысяч просмотров, какое-то время ролик находился в топ-1, сейчас он располагается в топ-3.

Этот прокат принёс в копилку сборной России 8 баллов: Кондратюку удалось занять третье место в мужской короткой программе с результатом в более чем 95 баллов. Его опередили только Нейтан Чен и Шома Уно.

В начале проката Кондратюк выполнил четверной тулуп и тройной аксель, а во второй половине — каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Все непрыжковые элементы, кроме одного из вращений, были выполнены на четвертый уровень сложности.