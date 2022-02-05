Российские фигуристы-одиночники Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев провели официальные тренировки сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Информацию о тренировке сообщает журналист Джеки Вонг в своем «Твиттере».

В прогоне короткой программы Семененко исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель. По ходу тренировки он дважды исполнял каскад 4-3 из тулупов, дважды чисто приземлил четверной сальхов, сделал два тройных акселя (один в степа-аут), а также каскады 3-3 лутц-тулуп и флип-тулуп.

Марк Кондратюк выполнял прогон произвольной программы не со всеми элементами, фигурист прыгнул четверной тулуп с небольшой ошибкой, тройной аксель, тройной риттбергер, сольный четверной сальхов и в каскаде с ойлером и тройным сальховом, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Андрей Мозалев также выполнял прогон произвольной программы, в котором двоил четверной сальхов, а также в разворот выехал тройной аксель. После прогона фигурист отрабатывал этот прыжок и чисто выполнил его лишь однажды — один выезд в степаут, одно падение и три бабочки.