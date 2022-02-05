Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова высказала мнение о выступлении сборной России в командном турнире на Олимпиаде в первый день.

Слова Великовой цитирует «РБ Спорт».

«Валиева обязана принести нам недостающие очки. Она прекрасно катает свою программу и должна быть первой, в этом нет сомнения», — сказала тренер.

По словам Великовой, уровень, который показал Марк Кондратюк, это еще не предел, поскольку два прыжка спортсмен сделал «на зубах», но устоял. Тренер считает выступление фигуриста хорошим.

«Что касается парных фигуристов, то китайцы сейчас находятся на очень высоком уровне, поэтому они и заняли первое место в короткой программе», — сказала Великова.

Напомним, Россия идет на втором месте после первого дня командника, отставая на 4 очка.