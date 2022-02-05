Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе высказал мнение о том, почему сборной России не нужно делать замены в олимпийском командном турнире по фигурному катанию.

В колонке для «Спорт-Экспресс» Сихарулидзе отметил, что если бы решение по составу зависело бы от него, он бы не стал делать замены на других фигуристов.

«В этом сезоне у нас есть явные лидеры в каждой дисциплине. Логично, что им и доверили выступить в короткой программе. Ребята сейчас на ходу, в шикарной форме. Ну и зачем что-то менять», — сказал Сихарулидзе, отметив, что Камиле Валиевой, например, даже помарки не мешают побеждать.

«К выбору состава нужно подойти прагматично. Нет смысла искусственно увеличивать количество медалистов, подтягивать кого-то на пьедестал ради красивой строчки в досье», — заявил Сихарулидзе, подчеркнув, что в команднике нельзя думать об отдельных фигуристов, для этого существуют личные турниры.