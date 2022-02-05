На Зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал женский скиатлон на 15 километров. Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.

Первые 7,5 километров дистанции девушки бегут классическим ходом, затем меняют лыжи и бегут еще 7,5 километров свободным стилем.

Российскую команду в этой гонке представляют четыре лыжницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Юлия Ступак.

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под девятым номером. Юлия Ступак уйдет на дистанцию под 15-м номером, Анастасия Рыгалина получила 20-й номер.

Второй стартовый номер у шведки Фриды Карлссон, третий — у норвежки Терезы Йохауг.

Мужской скиатлон пройдет завтра, 6 февраля.