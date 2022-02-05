Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский скиатлон (7,5 + 7,5 км) на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая личная золотая медаль для Йохауг в карьере, ранее у нее было только золото в эстафете.

Перед пит-стопом Йохауг немного ушла в отрыв, который затем только увеличивала при переходе на коньковый ход. На финише она привезла соперницам преимущество в полминуты.

Серебряную медаль выиграла российская лыжница Наталья Непряева. Она сумела удержаться в группе лидеров после классической части и очень хорошо поработала на последнем круге. Терезе Йохауг Непряева проиграла 30,2 секунды. На Олимпиаде в Пхенчхане Непряева стала в скиатлоне только 8-й.

С бронзовой медалью финишировала представительница Австрии Тереза Штадлобер. Она уступила Непряевой на финише 0,1 секунды.