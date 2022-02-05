Зимние Олимпийские Игры в Пекине стартовали с радости для сборной России. Лыжница Наталья Непряева буквально выгрызла серебряную медаль в женском скиатлоне на 15 километров. О том, как это было — в материале NVsport.

Погодные условия в гонке были ещё терпимыми по сравнению с тренировками — всего минус 12 градусов. К снегу у спортсменок тоже были претензии — он, во многом, на Олимпиаде состоит из ледяной крошки. Но шансы на медаль из российской команды в большей степени были именно у Непряевой — все-таки на эту гонку она выходила в статусе текущего лидера Кубка мира, под первым стартовым номером.

В классической части Непряевой было тяжело, и главной задачей стояло не отстать от группы лидеров. Тереза Йохауг вышла на гонку только побеждать и к середине скиатлона уже начала уверенно отрываться. Перед пит-стопом (сменой лыж с классических на коньковые) она обеспечила себе комфортное преимущество, а затем только увеличивала и увеличила его, чтобы приехать к финишу без лишнего напряжения.

Непряева единственной из россиянок сохраняла шансы на медаль после сложной классики. После пит-стопа Наталья уступала 14 секунд Йохауг, а также отставала от группы преследовательниц во главе с Фридой Карлссон. Это отставание титаническими усилиями удалось нивелировать — пока всех разматывала Йохауг, россиянка подобралась к группе и возглавила её.

В финишном спурте Непряева смогла удержать лидерство и не подпустила к серебряной медали представительницу Австрии Терезу Штадлобер, с которой они сражались на последнем круге до самого конца. Без шансов на медаль остались лидеры дистанционной шведской сборной — Фрида Карлссон (5-е место) и Эбба Андерссон (6-е место). Доехать до медали не смогла финка Кертту Нисканен, которая уверенно отработала классическую часть.

Сразу после финиша Непряева рухнула на снег со слезами — эта гонка получилась очень сложной, подготовка к этой Олимпиаде вышла еще сложнее — и из-за личных трудностей спортсменки с тем же весом, и из-за ограничений по коронавирусу, которые коснулись всех спортсменов. И все оказалось не зря. Эта медаль для Натальи стала первой личной олимпийской награде: ранее лыжница брала лишь бронзу в эстафетной гонке в Пхёнчхане четыре года назад.

Очень надеемся на то, что эта медаль станет для российских лыжниц хорошим началом Игр и вдохновит на новые свершения на трассе. Завтра, 6 февраля, разборки в скиатлоне предстоят у мужчин и там у сборной России очень хорошие шансы не только на медаль, но и на победу.