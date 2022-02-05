Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов необычным образом отдал дань уважения соотечественнику из «Вашингтона» Александру Овечкину. Капризов предстал в образе игрока «Кэпиталз», надев его свитер во время серии буллитов во время уик-энда звёзд НХЛ.



Сам бросок Капризов пробил стандартным образом.

Сам Овечкин оценил «трибьют» от Капризова. Форвард не может принять участие в Матче звёзд-2022 из-за заражения коронавирусом.

По словам Капризова, он хотел загримироваться под Овечкина, но в последний момент вынужден был отказаться от идеи.