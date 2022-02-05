Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил пародию на самого себя от форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова на шоу звёзд НХЛ. Капризов принял участие в серии буллитов, надев шлем и свитер соотечественника.



Овечкин ретвитнул видео буллита Капризова и написал: «Неплохо!!!»

Журналист русскоязычного сайта НХЛ рассказал, что перед шоу Капризов связался с Овечкиным, и тот одобрил пародию на себя.

Капризов попросил сотрудницу НХЛ, отвечающую за реквизит, предоставить ему шлем, свитер и праворукую клюшку Овечкина.

Капризов хотел также добавить седину в волосах и замазать чёрным один передний зуб, но отказался от этого.

«С волосами мне, наверное, стоило самому подготовиться, их все-таки трудно сделать так, чтоб было похоже, — объяснил хоккеист. — А с зубом в итоге решил не заморачиваться — решил, что свитера, шлема и клюшки хватит».

Сам Овечкин не смог принять участие в шоу звёзд из-за положительного теста на коронавирус.