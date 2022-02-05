На зимних Олимпийских играх в Пекине стартовала смешанная эстафета по биатлону. Гонка проходит на трассе биатлонного комплекса в Яньцине.

Прямую трансляцию гонки ведёт Первый канал.

Сборная России получила шестой старовый номер. На первом этапе за Россию побежит Ульяна Нигматуллина, она передаст эстафету Кристине Резцовой. Третий этап был отдан Александру Логинову, четвертый, финишный — Эдуарду Латыпову несмотря на то, что он не так давно переболел коронавирусом и долгое время тренировался в ограниченном режиме.

Всего в гонке примут участие 20 команд. Это второй медальный старт Игр в Пекине. Несколько минут назад закончился лыжный скиатлон, в котором Наталья Непряева стала второй, уступив лишь Терезе Йохауг.