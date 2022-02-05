Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал результат матча 1/2 финала чемпионата Европы против России. Украинцы уступили со счётом 2:3, не забив пенальти на предпоследней минуте.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, приехавших в Нидерланды, и всех тех, кто поддерживал нас у телевизионных экранов, — цитирует официальный сайт Ассоциации футбола Украины Косенко. — Мы чувствовали эту поддержку и со своей стороны пытались подарить радость болельщикам со всей страны. К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели и нам не хватило какой-то толики, чтобы хотя бы сравнять счет, ведь у нас были моменты в конце матча».

Косенко выразил надежду, что выступление сборной Украины на чемпионате Европы повлияет на развитие футзала в стране.

В финале чемпионата Европы Россия сыграет с Португалией. Украина разыграет с Испанией бронзовые медали.