Российская фигуристка, чемпионка России и Европы Камила Валиева выполнила чистый прокат короткой программы на официальной тренировке на Зимних Олимпийских Играх в Пекине.

Занятие прошло на тренировочном катке, о его результатах сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Валиева показала в короткой программе чистый тройной аксель, сольный тройной флип, каскад с тройным лутцем.

Напомним, завтра, 6 февраля, Валиевой предстоит представлять сборную России в короткой программе женщин на олимпийском командном турнире. Участие Валиевой в короткой программе подтвердил капитан команды Олимпийского комитета России Никита Кацалапов.

После первого соревновательного дня Россия идет на втором месте, отставая от США на два очка после короткой программы первых трех видов (мужское одиночное, парное катание, танцы на льду).