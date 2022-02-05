Российская лыжница, двукратный призер Олимпийских игр Наталья Непряева высказалась о завоевании серебряной медали в скиатлоне на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Непряевой цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости». Спортсменка отметила, что лыжня была заметена, а погода во время гонки была очень тяжелой. «Очень холодно, особенно холодно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях», — сказала лыжница.

По словам Непряевой, она настраивалась выдать максимум, однако ничего не загадывала перед гонкой.

«Рада, что все получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада (плачет). Все было не зря, да» – сказала Непряева.

Напомним, победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, бронза — у австрийской лыжницы Терезы Штадлобер.