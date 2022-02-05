Российская лыжница, призер ЧМ и Олимпийских игр Юлия Ступак высказалась о своём выступлении в женском скиатлоне на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Ступак цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости». Лыжница поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду на то, что дальше будет лучше, поскольку хуже, чем сегодня, уже некуда. Ступак порадовалась за медаль Натальи Непряевой и отметила, что очень сильно верила в неё.

«По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать»

«А мне… По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать» – сказала 27-летняя лыжница.

Напомним, Юлия Ступак стала 24-й в скиатлоне, проиграв более 4-х минут лидеру.