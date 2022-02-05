В Лас-Вегасе перед Матчем звёзд НХЛ-2022 прошли традиционные конкурсы мастерства. В них в числе прочих приняли участие российские звёзды лиги. Одному из них даже удалось разделить победу.

КОНКУРС НА СКОРОСТЬ

Самым быстрым хоккеистом в этом году стал Джордан Кайру («Сент-Луис»). Он преодолел круг за 13,550 секунды. Этот результат стал локальной сенсацией – ведь три предыдущих состязания на скорость подряд выигрывал Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». В этот раз он показал лишь четвёртый результат.

В забеге принял участие и российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, но он стал последним из восьми участников (14,559).

СЭЙВЫ

В этом году конкурс сейвов был командным – вратари дивизионов по очереди вставали в ворота и отражали броски соперников. Победу в этом конкурсе одержали представители Атлантического дивизиона – Джек Кэмпбелл из «Торонто» и наш Андрей Василевский из «Тампа-Бэй». Им удалось отразить 9 буллитов подряд.

ЧЕЛЛЕНДЖ У ФОНТАНОВ

Новый конкурс в мастер-шоу НХЛ. Прошёл он возле одной из визитных карточек Лас-Вегаса – фонтанов у отеля Bellagio. Хоккеисты должны были на скорость поразить две большие мишени, две маленькие и одни хоккейные ворота.

В финал вышли два хоккеиста – Роман Йоси из «Нэшвилла» и Зак Веренски из «Коламбуса». Йоси в первом раунде успел поразить пять мишеней за впечатляющие 11,855 секунды. А вот в финале он никак не мог забросить последнюю шайбу, и победа ушла Веренски (25,634 секунды).

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ БРОСОК

В конкурсе на силу броска победил Виктор Хедман из «Тампа-Бэй», отправивший снаряд со скоростью 166 километра в час.

В этом состязании должен был принять участие российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Однако незадолго до Матча звёзд он подцепил ковид и не выступит в шоу. Его заменил партнёр по команде Том Уилсон, который занял в конкурсе почётное третье место (162,7 км/ч).

САМЫЙ КРАСИВЫЙ БУЛЛИТ

Шуточный конкурс в НХЛ: его участники стараются исполнить буллиты наиболее театрально. Кто-то пытается сделать это красиво, кто-то эффектно, кто-то необычно.

Победу в конкурсе одержал «хозяин» — защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело. Он исполнил попытку под аккомпанемент барабанщиков «Голден Найтс», проложивших «дорожку» к воротам. За своё выступление Пьетранджело получил 69 баллов из 60 возможных. Дело в том, что в числе жюри был актёр Джон Хэмм, известный болельщик «Сент-Луиса». Он отдал экс-игроку «Блюз» Пьетранджело 19 очков за победу в Кубке Стэнли 2019 года.

В конкурсе буллитов принял участие и наш Кирилл Капризов из «Миннесоты». Он вышел в образе… Александра Овечкина. Форвард надел свитер и шлем капитана «Вашингтона» и взял праворукую клюшку.



Сам Ови, пропускавший мастер-шоу, оценил креатив соотечественника, написав в твиттере: «Неплохо!!!».

БЛЭКДЖЕК

Ещё одной новинкой стал эффектный конкурс, прошедший на бульваре Стрип. Участникам нужно было набрать 21 очко, нанося броски по огромным картам. Самым успешным стал Джо Павелски из «Далласа».

ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ

Ну а в состязании на точность победил Себастьян Ахо из «Каролины». Он поразил все мишени за 10,937 секунды.