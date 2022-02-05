Российский лыжник, призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин высказался о втором месте Натальи Непряевой в скиатлоне на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Слова Вылегжанина цитирует портал Eurostavka.

По словам лыжника, нужно поздравить Наталью Непряеву с «серебром», поскольку в первой гонке сразу взять награду — это очень здорово. «Я думаю, что это поднимет дух всех сборной команде и придаст уверенность. Очень хорошо для нас начались Олимпийские игры», — сказал эксперт.

— Наталья способна взять «золото» Олимпиады?

По мнению Вылегжанина, у Непряевой есть шанс и на золотую медаль Олимпиады в Пекине.

«Есть спортсменка очень сильная — Йохауг. Но как мы видим по Кубку мира, что Карлссон ее обыгрывала, а сегодня Наталья Карлссон обыграла, так что все шансы есть», — подчеркнул Вылегжанин.