Клаудия Пехштайн приняла участие в своих восьмых Олимпийских играх. Немецкая конькобежка вышла на старт соревнований на 3000 м в Пекине.

Для 49-летней Пехштайн забег закончился неудачно: она заняла последнее место с результатом 4.17,16. Кроме того, был побит её олимпийский рекорд (3.57,70), который немка установила в 2002 году. Голландка Ирен Схутен пробежала дистанцию за 3.56,93.

Пехштайн дебютировала на Олимпиадах ещё в 1992 году в Альбервиле. Тогда она смогла выиграть бронзу на 5000 м.

В Лиллехаммере-1994 Пехштайн победила на 5000 м и завоевала бронзу на 3000 м. В Нагано-1998 на её счету ещё одно золото на 5000 м и серебро на 3000 м. В Солт-Лейк-Сити-2002 Пехштайн выиграла золотые медали на обеих коронных дистанциях. Наконец в Турине-2006 конькобежка победила в командной гонке в составе сборной Германии и завоевала серебро на 5000 м. В Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018 Пехштайн наград не взяла.

Пехштайн — первая женщина, принявшая участие в восьми зимних Олимпиадах. Ранее этого добился только один мужчина — японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи.