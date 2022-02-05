Сборная России по биатлону стала бронзовым призером смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, стартовой гонки олимпийской программе.

Гонка прошла на трассе комплекса Чжанцзякоу и завершилась победой сборную Норвегии. В составе команды выступили Марте Улсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Серебро завоевала команда Франции.

За сборную России бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На четвертый этап Логинов передавал эстафету первым, у Латыпова — два промаха на огневых рубежах, на финишный круг он уходил вместе с соперниками из Норвегии и Франции и лидировал на протяжении большей его части, но уступил на финише.

Отметим, все призеры гонки на том или ином этапе заходили на штрафные круги.