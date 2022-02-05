Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала серебряным призёром Олимпийских игр-2022 на дистанции 3000 м. Она преодолела дистанцию за 3.58,06, уступив только голландке Ирен Схутен. Последняя взяла золото с олимпийским рекордом — 3.56,93. Предыдущий рекорд принадлежал немке Клаудии Пехштайн (3.57,70) и был установлен в 2002 году. Примечательно, что сама Пехштайн также вышла на дистанцию, приняв участие в своей восьмой Олимпиаде в 49 лет.

Примечательно, что Франческа Лоллобриджида — родственница Джины Лоллобриджиды. Легендарная актриса приходится ей двоюродной бабушкой.

Джина Лоллобриджида снялась в большом количеством культовых фильмов и в 2018 году получила звезду на Аллее славы Голливуда. Сейчас ей 94 года.

Франческе Лоллобриджиде 30 лет. Она уже брала бронзу чемпионата Европы-2019 в многоборье, серебро ЧЕ-2020 в масс-старте и бронзу ЧЕ-2020 на 3000 м.