Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе похвалила Наталью Непряеву за серебро в скиатлоне. Российская лыжница завоевала серебряную награду в первом медальном старте Игр в Пекине. Золото взяла норвежка Тереза Йохауг.

«Давно уже говорю, что Наталья — та спортсменка, которая может бороться с Терезой Йохауг, — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс». — Если бы она ее в самом начале чуть-чуть не упустила, то неизвестно, кто был бы победителем. Она грамотно прошла свою гонку».

Вяльбе отметила, что в середине классической дистанции Непряева испытывала дискомфорт.