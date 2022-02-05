Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на бронзовую медаль Олимпийских игр у сборной России по биатлону в смешанной эстафете.

Слова Резцовой цитирует «Чемпионат«.

По мнению Резцовой, гонка получилась сложной, а её дочери Кристине на втором этапе помешал штрафной круг, несмотря на ее хороший ход.

«Конечно, Эдику после болезни тяжело. Саша Логинов — огромный молодец. По крайней мере, бронзу зацепили. Есть медалька, и слава богу!» — сказала Резцова.

Напомним, в составе сборной России бронзовую медаль завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуарж Латыпов. После второго этапа россияне проигрывали минуту, но Логинов вывел команду в лидеры.