Биатлон на Олимпиаде стартовал самой непредсказуемой гонкой цикла. Мало кто мог подумать, что Россия будет бороться за золото, да еще и в такой интригующей борьбе — а она боролась до последних метров.

Тренеры выставили на первую гонку Олимпиады сильнейших — за Россию бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Вряд ли можно было придумать что-то лучше, в команде сошлись сильнейший женский стрелок, лидер по скорости у женщин, лидер по скорости у мужчин и опытный финишер (пусть и с перенесенным коронавирусом в анамнезе).

С первых этапов Чжанцзякоу (именно там проходят биатлонные гонки) показал, что весело на этих Играх не будет никому — ветер заставит страдать абсолютно всех. Даже со своей уверенной стрельбой Нигматуллина едва закрыла стойку из восьми и привезла на финише почти минуту отставания. После второго этапа эта же минута сохранилась, но ситуация даже ухудшилась.

Казалось, что за медаль Россия уже не борется. Ульяна Нигматуллина балансировала на грани штрафного круга, а Кристина Резцова все-таки на него зашла, а после неё шли два мужских этапа — очень непредсказуемых, поскольку Александр Логинов воюет со стойкой в этом сезоне, а Эдуард Латыпов долгое время не тренировался в нормальном режиме из-за коронавируса и карантина.

Но мужчины показали себя выше всяких похвал! Отдельное спасибо хочется сказать Александру Логинову — за чистейшую стрельбу на лёжке и за лучший ход этапа, благодаря чему Россия вырвалась с седьмого места на первое. Пока соперники наматывали штрафные круги (привет французу Эмильену Жаклену на третьем этапе), Логинов сделал сборную России лидером гонки и привёз финишёру Латыпову 17 секунд.

Не факт, что стреляй Латыпов чисто — и Россия взяла бы золото. На стрельбе Эдуард выдал максимум, который мог, это же касается и лыжни: на последнем круге ему противостояли слишком сильные соперники. Закрадывалась мысль, что Латыпов, как специалист по работе на финише, сможет справиться и с Йоханнесом Бё, и с Кентеном Фийоном-Майе.

Обвинять Эдуарда не в чем! Месяц назад казалось, что он вообще может пропустить Олимпиаду из-за болезни и длительного карантина, но он до последних метров боролся за золотую медаль. Золотую! И оставшаяся бронза — это не

Такая гонка дарит уверенность в силах всей команде — они действительно могут выступить в Пекине круто. И завоевать еще не одну медаль.