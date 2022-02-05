Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Непряева взяла серебро, отстав на 30 секунд от норвежки Терезы Йохауг.

«Объективно — это максимум в женских лыжных гонках, — приводит Metaratings Панжинского. — Тереза Йохауг очередной раз доказывает, что она непобедима, Наталья провела блестящую гонку, проявила себя тактически, позиционно и очень мудро».

Также Панжинский покритиковал Татьяну Сорину, занявшую 11-е место.

«Она должна разбираться, что произошло, в следующих гонках должна показать более высокий результат», — добавил Панжинский.

Медаль Непряевой стала первой для России на Играх-2022.