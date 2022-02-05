Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны по мини-футболу. Накануне, 5 февраля, украинцы проиграли России в матче 1/2 финала чемпионата Европы со счётом 2:3.

«Парни, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет, — написал Зеленский в Твиттере. — Верим: путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!»

В матче за бронзовую медаль Украина встретится с Испанией. Россия сыграет в финале с Португалией. Обе встречи пройдут 6 февраля.