Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева оценила выступление сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Российская команда боролась за золото, но на финише осталась третьей, отстав от сборной Норвегии меньше, чем на две секунды. Российского финишёра Эдуарда Латыпова обогнали норвежец Йоханнес Бё и француз Кантен Фийон Майе.

«Слезы наворачиваются, молодцы. Конечно, аппетит всегда приходит во время еды, хочется золота, и были все шансы, — приводит «Матч ТВ» слова Зайцевой. — Но думаю, надо уметь радоваться результату, радоваться бронзе. Надо наслаждаться нашим успехом. Тем более это первая наша олимпийская медаль в этой дисциплине».

По мнению бывшей биатлонистки, биатлонистам местами не хватало скоростных качеств, но это можно списать на первый старт на Играх.

Помимо Латыпова, Россию представляли в смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Последний вытащил команду на промежуточное первое место.