В сети появилось видео лучших моментов смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Гонка увенчалась эмоциональным финишем с участием россиянина Эдуарда Латыпова, норвежца Йоханнеса Бё и француза Кантена Фийона Майе.
Латыпов проиграл соперникам на финишном отрезке, и Россия взяла бронзу. Золото завоевала Норвегия, серебро — Франция.
Помимо Латыпова, сборную России представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Последний вытащил Россию на промежуточное первое место.
Норвегии золото принесли Марте Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарье и Йоханнес Бё.
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