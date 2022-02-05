Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал отсутствие Александра Овечкина в Матче звёзд НХЛ-2022. Форвард «Вашингтона» заразился коронавирусом и пропустит выставочную неделю.

«Если есть что-то хорошее в том, что Овечкина нет в Лас-Вегасе, так это то, что мне не придется отражать его броски, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова голкипера «Тампы». — Хотя, конечно, Овечкин — звезда, и его место тут. К сожалению, ковид с этим не считается. Желаю Александру здоровья».

Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошло шоу звёзд, а в ночь с 5 на 6 февраля состоятся сами матчи.

Овечкин участвовал в матчах звёзд НХЛ семь раз.