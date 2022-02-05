Российский фигурист и тренер Алексей Тихонов порассуждал на тему того, в каком виде программы сборной России можно делать замену в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Тихонова цитирует «Матч ТВ». Как считает эксперт, на произвольный танец нужно оставлять Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, они уже выступали и в ритм-танце и принесли сборной 9 баллов.

«У девочек, наверное, нужна замена. Посмотрим, как у девочек пройдет короткая, и тогда тренерский штаб разберется, у них с этим вопросов не возникнет», — сказал Тихонов, отметив, что в парном катании он бы оставил все как есть (Анастасия Мишина/Александр Галлямов остаются на произвольный танец), а также дал бы Марку Кондратюку катать произвольную программу.

Напомним, завтра, 6 февраля, состоится второй соревновательный день командного турнира: женщины покажут короткие программы, мужчины — произвольные.