Завершились предварительные старты на Олимпиаде-2022 в прыжках с трамплина. Лучший результат показала немка Катарина Альтхаус — 121,1 очка. Места со второго по четвёртое заняли словенки Урса Богатай (118,0), Ника Крижнар (113,9) и Эма Клинец (112,1).

Все четыре представительницы России также вошли в тридцатку лучших и пробились в финал. Ирина Аввакумова заняла девятое место (99,6), Ирма Махнина — 17-е (85,4), Александра Кустова — 20-е (81,4), Софья Тихонова — 27-е (70,3).

Финальные соревнования, которые определят медалисток, пройдут сегодня, начало — в ближайшее время.