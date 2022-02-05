Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпиады Эдуард Латыпов высказался о своем выступлении в смешаной эстафете и дебюте на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Латыпова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам биатлониста, у него выдался сложный последний месяц. «Я благодарен, что у меня есть такая поддержка, от всех тренеров, все помогали, чтобы я как можно меньше потерял форму и подошел к Олимпиаде», — отметил Латыпов, добавив, что у него была задумка убегать в начале последнего круга, но этого не удалось осуществить.

«Пытался натягивать весь круг, на последнем спуске сделал рывок, маленький разрыв, но этого не хватило», — заключил Латыпов.

Напомним, Эдуард Латыпов бежал микст с Александром Логиновым, Кристиной Резцовой и Ульяной Нигматуллиной.