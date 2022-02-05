Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о том, как ей стало плохо после завершения женскго скиатлона на 15 километров на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

После гонки Карлссон не смогла покинуть зону финиша самостоятельно, ей пришлось обратиться за помощью. Слова Карлссон после гонки цитирует шведское издание Expressen.

«Было очень тяжело на коньковой части. Я невероятно сильно устала. Просто чувствовала, что у меня уже нет сил», — рассказала лыжница.

Отметим, что также после завершения гонки шведские спортсменки пожаловались на плохую работу лыж во время гонки. Фрида Карлссон пришла к финишу пятой, уступив победительнице Терезе Йохауг более 40 секунд, Эбба Андерссон финишировала на 10-м месте.