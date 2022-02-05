Российский биатлонист Александр Логинов высказался о результатах сборной России в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Логинова с пресс-конференции цитирует «Чемпионат».

По словам Логинова, с первого же дня в Китая на стрельбище был такой ветер — иногда чуть сильнее, иногда чуть слабее.

«И когда приходил на рубеж, ветер уже не был сюрпризом. Надо было работать по такому же ветру, как и на тренировках», — сказал Логинов, подчеркнув, что команде удалось уверенно отработать на стрельбе, что и вышло в конечный результат.

«Приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза – очередная победа», — отметил Логинов, добавив, что до пресс-конференции он успел ответить родным на поздравления.