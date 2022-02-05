На Зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны медали в прыжках на лыжах с трамплина среди женщин — нормальный трамплин, 90 метров.

Золото сумела завоевать представительница Словении Урша Богатай, её общий результат в финале — 239 баллов.

Серебро в этой дисциплине завоевала немецкая спортсменка Катарина Альтхаус. Её результат — 236,8 балла.

Бронзу завоевала еще одна словенская прыгунья Ника Крижнар. Её результат — 232 балла.

Команду Олимпийского комитета России в этой дисциплине представляла Ирина Аввакумова, она заняла в финале 7-е место с результатом в 196,3 балла. На 10-м месте в финале расположилась еще одна россиянка Ирма Махиня (180,9 балла), на 17-й строчке финишировала Александра Кустова (171,4 балла). Софья Тихонова стала 26-й (146,8 балла).