Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева примет участие в короткой программе командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Завтра, 6 февраля, во второй соревновательный день командного турнира выступят женщины с короткими программами и мужчины – с произвольными. Состав фигуристов на произвольные программы будет объявлен сразу после окончания короткой программы у девушек.

Сборная России идет на втором месте после первого дня командного турнира. В активе команды 26 очков. Лидером соревнований является национальная команда США, набравшая 28 очков.

Вчера, 4 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в рамках командного турнира. Никита Кацалапов и Виктория Синицина также стали вторыми. Марк Кондратюк занял третье место.