Шведский фристайлист Вальтер Вальберг выиграл соревнования по могулу в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Вальтер Вальберг набрал 83,23 балла за выступление.

Микаэль Кингсбери из Канады стал вторым (82,18).

Икума Хорисима из Японии замкнул тройку призеров (81,48).

В финальную часть соревнований прошли два россиянина – Никита Андреев и Никита Новицкий. Они не смогли побороться за призовые места. Андреев занял двенадцатое место, Новицкий – тринадцатое.

6 февраля у женщин пройдет вторая квалификация и финальные проезды в могуле. В финальную часть вышла представительница сборной России Анастасия Смирнова. Спортсменка заняла восьмое место по итогам квалификации.